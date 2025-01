Opinião: Comece a sua jornada…

De que forma pode tecnologia ajudar-nos a cumprir os nossos objetivos? Quando pensamos em resoluções de Ano Novo, muitas vezes definimos objetivos que não são SMART e, de acordo com as lições de Gestão de George T. Doran, os objetivos têm de ser Específicos, Mensuráveis, Atingíveis, Realistas, e definidos no tempo.

Para qualquer objetivo que defina, é importante começar com um auto-diagnóstico e a maioria das apps recolhe bastantes dados quanto a isso para, por um lado, garantir que o que é proposto se adequa às necessidades de cada pessoa e, por outro, que a empresa recolhe o maior volume de dados possível para treinar, com mais casos, os modelos que está a desenvolver.

Então, vamos supor que estes são alguns exemplos de objetivos de Ano Novo:

– Correr 10 km. Como não sou especialista em corridas, nem sequer em qualquer desporto, sugiro usar estratégias básicas como prestar atenção ao número de passos que dá por dia, evitar o sedentarismo levantando-se ao final de 50 minutos, evitar elevadores, deixar o carro (bem!) longe da porta, começar a correr lentamente e ir somando km. O seu smartwatch tem tudo isto: só tem de lhe prestar atenção. Há muitas aplicações adicionais que registam essas atividades e onde pode comparar a sua performance com a dos seus amigos: o efeito do grupo costuma ajudar.

– Ler 10 livros: sendo bookaholic, já me sinto mais à vontade aqui. Usar uma app (ex. goodreads) para registar os livros que quer ler, os que já leu e os estilos que gosta, usar as recomendações para novas leituras baseadas nos parâmetros. Ao ler dez páginas por dia, serão 3650 páginas no final deste ano, talvez mais do que 10 livros. Defina um objetivo máximo de tempo nas redes/dia e ocupe o resto do tempo a aprender coisas novas. Definitivamente, não comece/termine o seu dia com redes sociais.

– Escrever uma Dissertação: uma página por dia, são trinta páginas ao final do mês e bastarão 100 dias para ter algo interessante para discutir com o seu orientador. Isto também se aplica a escrever um livro, ou um pequeno texto por semana, ou o diário da sua família. Escrever é um exercício de disciplina (e de paciência…) para o qual a maioria de nós não se sente preparado, em especial se estiver exposto ao julgamento de um júri ou da sociedade. O Trello pode ajudá-lo a planificar, como se tratasse de um projeto profissional.

Outras sugestões: poupar para uma grande viagem (boonzi ou a aplicação do seu banco), aprender um idioma (duolingo, mas não qb para ser fluente), aprender a cozinhar (cookpad). Pequenos passos – os famosos “hábitos atómicos” de James Clear- dados com consistência e disciplina – para progredirmos e não apenas para nos mantermos ocupados – são importantes para conseguir atingir objetivos. Com ou sem apps. Vamos lá dar o primeiro passo?