Opinião: Bélgica em duas rodas

A Bélgica é um paraíso para os amantes do ciclismo. Apesar de a capital ser um pouco mais caótica, o país está dotado de uma importante infraestrutura dedicada a este meio de transporte.

Várias são as rotas de cicloturismo ao longo do país, de todas as formas e feitios e de diferentes altitudes e distâncias. O ciclismo é um dos desportos mais populares no país e as duas rodas são usadas como meio de locomoção, para além de fins recreativos.

A bicicleta é também uma boa escolha para fazer turismo pelas cidades belgas. Alugar uma bicicleta é uma boa opção: além de ser barato e mais ecológico, evitam-se congestionamentos e problemas de estacionamento. Paralelamente, queimam-se os excessos provocados pelos chocolates belgas, as batatas fritas e as gaufres!

No entanto, para andar de bicicleta na Bélgica é bom ter um mínimo de conhecimento sobre trânsito. Há sinalização específica e regras a cumprir. Para um automobilista, os ciclistas têm prioridade praticamente para tudo.

No mundo laboral, as empresas atribuem um incentivo aos trabalhadores que se deslocam ao trabalho em bicicleta, dedutível nos impostos.

Os comboios belgas têm vagões preparados para o transporte de bicicletas. As escadas são normalmente acompanhadas por uma calha específica para os pneus das bicicletas, há vários locais para encher gratuitamente os pneus e aplicações com as melhores opções de percurso para o ciclista. Para os mais amadores, há pequenos cursos de reparações básicas e até oficinas que oferecem os seus serviços técnicos para reparar as bicicletas.