Opinião: AAC vs CAC 50 anos de “alguma” história

Com a preciosa ajuda de um Amigo, dada a quantidade de informação – jornais e revistas – que guarda religiosamente de todo o passado da Secção de Futebol da Associação Académica de Coimbra, Clube Académico de Coimbra e Associação Académica de Coimbra.oaf, decidi partilhar com todos, mas todos mesmo, o que 2024 significa para muitos daqueles que viveram e vivem intensamente o clube.

Para memória futura, porque memória é pouco comum, quando, por efeitos e defeitos vários, as pessoas se furtam ao conhecimento e recordação.

Vale a pena avivar a memória de uns e transmitir conhecimento a outros mais novos e mais recentes na vida associativa.

Chamar-lhe-ei, “datas mais importantes em 2024”!

19.05.1974

Último jogo oficial da Secção de Futebol da AAC- Olhanense 0 – Académica 0

25.07.1974

Assembleia realizada na FNAT, agora INATEL, onde estiveram 2000, constitui uma comissão directiva que tem como objectivo a Secção de Futebol da AAC – que muito contribuiu para a queda do regime Salazarista/Marcelista, em Organismo Autónomo a ser criado. Esta proposta foi rejeitada sem discussão na Assembleia Magna.

10.06.1974

Sócios deliberam transformar a Secção de Futebol em Clube Académico de Coimbra em plenário realizado na FNAT. Os Estatutos foram homologados por despacho do Secretário de Estado Avelãs Nunes e entregues na Associação de Futebol de Coimbra, que legitima e valida o Clube Académico de Coimbra, como “sucessor legítimo e legal da Secção de Futebol.

20.06.1974

Assembleia Magna dos Estudantes, cerca de 400, extinguem a Secçao de Futebol da Associação de Futebol da AAC. Uma contra proposta apresentada pela Direcção da Secção de Futebol foi impedida de ser votada.

20.06.1974

Último jogo da Secção de Futebol, particular, no Torneio de Ourense.

28.06.1974

A direcção da FPFutebol com Marcelo Rebelo de Sousa a vice-presidente, INDEFERE por maioria o reconhecimento do CAC como sucessor da Secção de Futebol da AAC – “que amor a Coimbra que ele já tinha nessa altura…talvez por cá nunca ter passado!

01.07.1974

Após Assembleia Geral realizada no pavilhão do Olivais F.C., os participantes dirigiram-se ao Quartel General e daí seguiram para a sede da AAC, reclamando a passagem dos direitos desportivos. Em actos isolados é “ocupado o Emissor Regional de Coimbra e o trânsito cortado na Ponte de Santa Clara.

Reunião do Conselho Jurisdicional da FPB, nega a pretensão do CAC com voto de qualidade do relator, desempatando o empate 2-2 dos 4 juristas.

17.08.1974

O Conselho Superior de Justiça considera que a única entidade com competência para avaliar a legitimidade do CAC como sucessor da SF da AAC é a Associação de Futebol de Coimbra que já o houvera feito. Por isso, anula as decisões da direcção da F.P de Futebol e do Conselho Jurisdicional.

08.09.1974

Primeiro jogo oficial do CAC com o Oriental o qual perdeu por 0-1.

OUTRAS DATAS DE RELEVO

08.03.2024 – 5 anos do falecimento de Vitor Campos

12.03.2024 – 15 anos do falecimento de João Mesquita

14.03.2024 – Comemorar-se-ia os100 anos de nascimento do ENORME Francisco Soares

03.07.2024 – 15 anos do falecimento de Vasco Gervásio

28.09.2024 – 25 anos do falecimento de Jorge Anjinho

29.09.2024 – 5 anos de falecimento de Carlos Carranca

01.10.2024 – 15 anos de falecimento de Guilherme Luís

24.11.2024 – 11 anos de falecimento de Joaquim Isabelinha