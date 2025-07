Opinião: 20 de julho de 1969 – Um passo gigante pela vida

Existem datas em que a história se desenha através de coincidências extraordinárias. O dia 20 de julho de 1969 será sempre recordado pelo feito monumental de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar a superfície lunar. Contudo, em Portugal, essa mesma data ficou marcada por um acontecimento igualmente decisivo e pioneiro: o primeiro transplante renal realizado com sucesso no nosso país, pelo Prof. Alexandre Linhares Furtado, nos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Enquanto o mundo acompanhava maravilhado as imagens históricas vindas da Lua, em Coimbra, longe dos holofotes, Linhares Furtado concretizava um marco decisivo da medicina portuguesa, abrindo caminho para uma revolução médica e humana de valor imensurável.

O transplante renal não foi apenas um avanço científico ou uma conquista médica e técnica. Foi, acima de tudo, um acontecimento que incorporou valores fundamentais da ética médica, da dignidade humana e da solidariedade. Desde então, milhares de vidas foram transformadas e recuperaram esperança e qualidade graças à audácia e coragem daquele momento pioneiro.

Neste contexto, assume especial relevância o papel silencioso, mas profundamente benévolo, do dador. A transplantação é impossível sem a generosidade e o altruísmo daqueles que, num gesto sublime e muitas vezes anónimo, oferecem a possibilidade de uma nova vida a quem dela precisa. Linhares Furtado reconheceu sempre que o dador é a verdadeira essência da transplantação, o símbolo maior da solidariedade e compaixão humanas.

Além da sua competência técnica reconhecida internacionalmente, Linhares Furtado trouxe à medicina portuguesa uma visão profundamente ética e humanista. O seu legado ensina-nos a olhar para além da técnica, para além da ciência: cada ato médico, sobretudo na transplantação, é um encontro singular entre pessoas, em que prevalece o respeito absoluto pela dignidade e pela vida humana.

Nesse dia em que recordamos o passo de Armstrong, é essencial destacar também que passos igualmente importantes acontecem todos os dias, discretamente, nos blocos operatórios, nos gabinetes de consulta, nas Urgências, nas enfermarias, nos centros de saúde, nos hospitais, no pré-hospitalar. A medicina é feita frequentemente longe da atenção pública, mas com impacto igualmente poderoso. O transplante renal, realizado naquele domingo sereno de julho de 1969, ilustra precisamente a capacidade extraordinária da medicina de transformar vidas, restaurar esperanças e abrir novos horizontes para o futuro.

Que esta data memorável, nascida sob o brilho inspirador da Lua, e concretizada na sobriedade generosa de um bloco operatório no antigo hospital da Alta de Coimbra, sirva para nos recordar que os grandes passos da humanidade podem acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer condição, desde que os façamos com coração, com ética e com a coragem dos verdadeiros visionários.