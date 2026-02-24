diario as beiras
Operação Marquês: Advogada de Coimbra nomeada há duas semanas por José Sócrates renuncia à defesa

24 de fevereiro de 2026 às 10 h39
A advogada que tinha sido nomeada há cerca de duas semanas por José Sócrates renunciou hoje, em audiência de julgamento, à defesa do antigo primeiro-ministro no processo Operação Marquês.

Sara Leitão Moreira, com escritório em Coimbra e professora assistente no Coimbra Business School | ISCAC, desde 2011, justificou a decisão com o facto de não lhe ter sido dado tempo suficiente pelo tribunal para preparar a defesa do chefe de Governo entre 2005 e 2011.

Na sequência da renúncia, o tribunal ordenou a nomeação de um advogado oficioso para que o julgamento prossiga, tendo a sessão de hoje sido interrompida por alguns minutos para que este seja chamado.

Agência Lusa

