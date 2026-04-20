Coimbra

Tipógrafo que compôs Torga voltou à Gráfica de Coimbra

20 de abril de 2026 às 08 h15
Luciano Machado emocionou-se ao regressar à Gráfica trinta anos depois | Foto: Pedro Filipe Ramos
Patrícia Cruz Almeida
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Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

Aos 98 anos, Luciano Neves Machado regressou no sábado à antiga Gráfica de Coimbra, onde trabalhou durante décadas como tipógrafo. O reencontro aconteceu graças à exposição “Caixa Osso”, dedicada às técnicas de impressão e aos processos criativos

 

Há memórias que pesam como chumbo – e outras que resistem com surpreendente leveza. Aos 98 anos, Luciano Neves Machado, tipógrafo de ofício, regressou no sábado à antiga Gráfica de Coimbra, onde trabalhou durante décadas.
O reencontro aconteceu graças à exposição “Caixa Osso”, dedicada aos processos criativos e às técnicas de impressão, que reuniu artistas e autores em torno da materialidade das palavras e das imagens.
À entrada, Luciano reconheceu espaços, rostos antigos e emocionou-se.
Instalada junto ao Seminário, a Gráfica de Coimbra foi, durante décadas, um dos principais polos de atividade da cidade. Cerca de 100 trabalhadores passavam ali os dias, entre oficinas, prensas e salas de composição. Mais do que um local de trabalho, era uma comunidade – “uma casa”.

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