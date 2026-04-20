Tipógrafo que compôs Torga voltou à Gráfica de Coimbra

Aos 98 anos, Luciano Neves Machado regressou no sábado à antiga Gráfica de Coimbra, onde trabalhou durante décadas como tipógrafo. O reencontro aconteceu graças à exposição “Caixa Osso”, dedicada às técnicas de impressão e aos processos criativos

Há memórias que pesam como chumbo – e outras que resistem com surpreendente leveza. Aos 98 anos, Luciano Neves Machado, tipógrafo de ofício, regressou no sábado à antiga Gráfica de Coimbra, onde trabalhou durante décadas.

O reencontro aconteceu graças à exposição “Caixa Osso”, dedicada aos processos criativos e às técnicas de impressão, que reuniu artistas e autores em torno da materialidade das palavras e das imagens.

À entrada, Luciano reconheceu espaços, rostos antigos e emocionou-se.

Instalada junto ao Seminário, a Gráfica de Coimbra foi, durante décadas, um dos principais polos de atividade da cidade. Cerca de 100 trabalhadores passavam ali os dias, entre oficinas, prensas e salas de composição. Mais do que um local de trabalho, era uma comunidade – “uma casa”.