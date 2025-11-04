diario as beiras
Oliveira do Hospital

Oliveira do Hospital: Município e Sonae Arauco recuperam 40 hectares ardidos

04 de novembro às 10 h18
DR

A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e a Sonae Arauco uniram-se para a recuperação de uma área de 40 hectares de terrenos ardidos no concelho. A iniciativa enquadra-se na política de responsabilidade corporativa da Sonae Arauco e pretende evitar a erosão dos solos, promovendo a biodiversidade da área, através da sementeira de sementes oferecidas pelo grupo.

A sementeira dos terrenos é feita através de tecnologia aérea com drone em terrenos definidos pelo município, que assume também o financiamento deste serviço. As misturas de sementes a utilizar pretendem assegurar a maior biodiversidade possível e têm em consideração as condições dos solos e do clima.

De acordo com o município, a sementeira começou a 31 de outubro, na União de Freguesias (UF) de Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira e na UF de Penalva do Alva e São Sebastião da Feira.

