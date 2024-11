Oliveira do Hospital: Meruge une tradição e gastronomia na Feira do Porco e do Enchido

Criada para enaltecer o papel dos “porqueiros”, que durante décadas, foi uma atividade com elevada importância na freguesia de Meruge, a Feira do Porco e do Enchido regressa a esta aldeia de Oliveira do Hospital, nos dias 9 e 10 de novembro.

Para João Abreu, presidente da junta de freguesia, este “é um evento que tem crescido, ano após ano, assumindo-se, nesta altura, uma iniciativa ímpar na freguesia, no concelho, na região e até a nível nacional”.

“Esta feira é um evento que junta tradição, onde é possível reviver momentos e memórias como a confecão de produtos no forno comunitário, mas também é uma festa de família, onde se juntam para reviver momentos, numa verdadeira festa da aldeia”, acresentou”.

Na apresentação que decorreu, ontem, na Casa do Bóco, esteve também Ana Cristina, diretora técnica da Associação de Desenvolvimento do Vale do Cobral, que é a par da junta de freguesia, organizadora do evento.

“Queremos convidar as pessoas a virem à nossa feira para descobrirem o melhor da nossa gastronomia. Já temos produtos que nos caraterizam como o arroz de suã, o porco no espeto, os enchidos, mas também os doces, os licores”.

Já José Francisco Rolo, presidente do município de Oliveira do Hospital destacou a importância deste evento “sendo já uma marca no calendário gastronómico da região”.

“Deixo o convite às pessoas da região de Coimbra, Viseu e até da zona da Serra da Estrela para virem descobrir produtos de qualidade no interior, neste que é um evento marcante na Beira Serra”.