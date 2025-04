Oliveira do Hospital investe 423 mil euros em nove novos Condomínios de Aldeia

A Câmara de Oliveira do Hospital vai implementar nove novos Condomínios de Aldeia, ao longo de cerca de 173 hectares, num investimento que ronda os 423 mil euros.

“Com a execução do programa Condomínios de Aldeia, Oliveira do Hospital está a apostar numa política de valorização das aldeias do concelho e a contribuir para termos aldeias mais seguras, protegidas e preparadas para o futuro”, destacou o presidente da Câmara, José Francisco Rolo.

Em comunicado de imprensa, esta autarquia do distrito de Coimbra informou que vai dar início aos trabalhos de gestão de combustível em cinco novos Condomínios de Aldeia implementados nas localidades de Andorinha, Avô, Lourosa-Pombal, Póvoa de São Cosme e Senhor das Almas.

Serão ainda implementados outros quatro Condomínios de Aldeia nas localidades de Nogueirinha, Pinheiro dos Abraços, Vale da Madrana e Vale do Ferreiro.

O investimento de cerca de 423 mil euros abrange um total de 172,8 hectares de nove freguesias, com o objetivo de “dar apoio e resiliência a estas aldeias, localizadas em territórios vulneráveis de floresta, bem como operacionalizar medidas para redução dos riscos associados à ocorrência de incêndios”.

A execução dos trabalhos, como limpeza de faixas de gestão de combustíveis, resulta de uma candidatura ao Programa Integrado de Apoio às Aldeias Localizadas em Territórios de Floresta, financiado pelo Fundo Ambiental, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Estes nove novos projetos de intervenção vêm juntar-se aos seis Condomínios de Aldeia já instalados, um deles ao abrigo do projeto “Condomínio Verde”, fruto de uma candidatura apresentada pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.

Foram executados nas localidades de Gramaça, Parceiro, Pedras Ruivas, Ponte das Três Entradas, Póvoa das Quartas, e Merujais.

Segundo José Francisco Rolo, além destes 15 condomínios, a autarquia tem mais sete projetos candidatados a aguardar decisão de aprovação.

“No seu conjunto, falamos de um investimento na ordem dos 900 mil euros para desenvolver ações destinadas a assegurar a alteração do uso e ocupação do solo e a gestão de combustíveis em redor dos aglomerados populacionais, num total de 21 Condomínios de Aldeia instalados ou a instalar nas 16 freguesias do concelho de Oliveira do Hospital”, sustentou.

Os condomínios de aldeia incentivam também os proprietários a assumir a manutenção dos terrenos, garantindo a sua limpeza e promovendo uma ocupação do solo geradora de rendimentos.

“Têm uma forte componente participativa e de envolvimento da comunidade local, em prol do desenvolvimento económico sustentável destes aglomerados populacionais”, concluiu.