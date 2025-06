Oliveira do Hospital: Escolas de Lagares da Beira e da Cordinha vão ser renovadas

A Escola Básica Integrada da Cordinha e a Escola Básica Integrada de Lagares da Beira vão receber obras de requalificação e modernização, anunciou ontem a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital através de comunicado.

Segundo a autarquia, foi aprovada a abertura do concurso público para a execução das empreitadas que têm como objetivo “dotar as infraestruturas públicas de condições que contribuam para um ensino mais atrativo e inclusivo”.

“A requalificação vai contemplar a instalação de uma UPAC – Unidade de Produção Fotovoltaica, intervenções nos espaços interiores e exteriores de ambos os estabelecimentos de ensino, melhorias ao nível da cobertura dos edifícios, janelas e caixilharia e uma melhor impermeabilização e climatização dos espaços”, refere o comunicado.

O valor global do investimento é superior a dois milhões de euros, no âmbito do PRR.

