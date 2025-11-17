Os antigos combatentes do Ultramar naturais de São Gião foram homenageados, na última quinta-feira, no salão nobre da Junta de Freguesia de São Gião, pelo ministro da Defesa, Nuno Melo.

“ A Junta de Freguesia de São Gião orgulha-se profundamente de poder prestar esta justíssima e distinta homenagem aos seus valentes, agora imortalizados na história local, num ato que reafirma a profunda ligação entre São Gião e a memória coletiva nacional”, refere a autarquia através de uma nota.

Além do governante, a cerimónia contou com a presença do presidente da Junta de Freguesia de São Gião, Rafael Dias, do presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, e do presidente do Núcleo de Coimbra da Liga dos Combatentes, o tenente-coronel João Paulino.

