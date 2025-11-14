A Casa da Escrita vai ter programação própria, porém a sua apresentação está dependente de possíveis obras que o executivo municipal poderá realizar naquele espaço cultural.

À margem da sessão de abertura do simpósio “Compreender Paredes: Representações, Tessituras, Legados”, a vereadora com o pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Coimbra, Margarida Mendes Silva, revelou ao DIÁRIO AS BEIRAS que o acordo com a Associação Portugal Brasil 200 anos não será renovada e aquele espaço cultural passará a ter programação própria.

“O protocolo terminou e não será revisto. O objetivo é apontar para a Casa da Escrita e retomar o projeto original. Vamos desenhar um projeto e uma programação em que a escrita, a literatura e a poesia sejam o centro”, disse.

Margarida Mendes Silva esclareceu que esta programação terá o contributo de várias entidades. “Vamos envolver a comunidade e as associações da cidade nessa programação”, frisou.