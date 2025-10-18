A obra da ponte sobre o Rio Mondego Eurovelo 1 – Rota da Costa Atlântica teve na quinta-feira um avanço importante com a realização dos trabalhos de primeira betonagem de um pilar fundamental.

Segundo adianta a autarquia figueirense, “trata-se de uma estrutura básica que, tal como referia o despacho conjunto dos secretários de Estado da Descentralização e da Administração Local, e da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, vai permitir o estabelecimento de uma relação mais próxima entre duas freguesias do concelho da Figueira da Foz (Vila Verde e Alqueidão), fomentando a coesão territorial entre as duas margens”.

