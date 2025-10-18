diario as beiras
Obras erguem ponte pedonal da Figueira da Foz

18 de outubro às 10 h17
A obra da ponte sobre o Rio Mondego Eurovelo 1 – Rota da Costa Atlântica teve na quinta-feira um avanço importante com a realização dos trabalhos de primeira betonagem de um pilar fundamental.
Segundo adianta a autarquia figueirense, “trata-se de uma estrutura básica que, tal como referia o despacho conjunto dos secretários de Estado da Descentralização e da Administração Local, e da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, vai permitir o estabelecimento de uma relação mais próxima entre duas freguesias do concelho da Figueira da Foz (Vila Verde e Alqueidão), fomentando a coesão territorial entre as duas margens”.

 

  1. José Fulgêncio diz:
    18 de Outubro, 2025 às 10:58

    O SR. Sebastião José de Carvalho e Melo, tinha mais visão que os políticos de agora, pois vão fazer mais uma ponte igual á antiga ponte velha, onde passava uma viatura de cada vez. Tendo a UE 42 mil mensais para dar a A. Costa , não tem uns molhõeszitos, para fazer uma ponte para passagem de ligeiros?

