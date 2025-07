Obras do metro cortam trânsito no túnel de Coimbra-B

O trânsito no túnel de Coimbra-B vai estar cortado entre as 10H00 de amanhã, dia 15 de julho, e as 23H00 de quarta-feira, 16 de julho, informou hoje a Metro Mondego em comunicado enviado à imprensa. Alternativa é usar os novos acessos inaugurados no sábado junto ao túnel do Choupal.

De acordo com a nota, a empresa refere que “na sequência dos trabalhos de construção do troço urbano Portagem – Coimbra-B do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), a cargo da Infraestruturas de Portugal (IP), será implementado um corte de trânsito de curta duração no túnel de Coimbra B, indispensável à execução em segurança dos trabalhos que vão decorrer entre as 10h00 do dia 15 de julho e as 23H00 de dia 16 de julho”.

“Os condicionamentos impostos por este corte de curta duração ficam agora minimizados pelos desvios de trânsito recentemente implementados na zona do Túnel do Choupal, que permitem o acesso à Av. Fernão de Magalhães a partir da Rua Pinto dos Santos”, acrescenta a mesma fonte.

No entanto, será ainda válida a alternativa adotada já noutras ocasiões em que foi necessário implementar o corte do túnel, com circulação pela Estrada do Campo, Estrada do Loreto, Rua Manuel Madeira e pela Rua Manuel de Almeida e Sousa.

Este condicionamento de trânsito deve-se à necessidade de realização de trabalhos preparatórios para a execução da segunda fase do novo tabuleiro do Metrobus sobre o túnel de Coimbra B. Estes trabalhos consistem na montagem de cimbre, cofragem, betonagem e descofragem.