Obras da Casa da Cultura de Oliveira do Hospital estão concluídas

As obras da Casa da Cultura César de Oliveira, em Oliveira do Hospital, estão concluídas, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo.

Em resposta a um pedido de esclarecimento do ponto de situação da empreitada, o autarca responde que “as obras da Casa da Cultura César Oliveira encontram-se concluídas, estando neste momento a ser analisada a melhor data para a sua abertura ao público, que ocorrerá muito em breve em moldes a anunciar oportunamente”.

A resposta dada, este mês ao nosso jornal, foi a mesma que o presidente do município deu à vereadora da coligação PSD/CDS-PP, Sandra Fidalgo, que numa reunião pública camarária realizada em junho, questionou o executivo sobre o estado em que se encontra o processo.

Projeto de arquitetura foi lançado em 2016

Recorde-se que o projeto de arquitetura de requalificação e ampliação da infraestrutura foi anunciado a 8 de setembro de 2016 com um investimento de 1,5 milhões de euros (atualmente esse valor já é mais alto) por José Carlos Alexandrinho, presidente da câmara municipal à data, cuja obra, se previa estar terminada em 2017.

Oito anos depois do anúncio do projeto e após muita energia gasta em vários processos a envolver duas empresas que venceram os concursos para duas obras em dois edifícios que iriam gerar a nova Casa da Cultura, levou ao consecutivo arrastamento dos prazos de término da obra.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 11/09/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS