O lançamento do modelo de linguagem AMALIA revela algum dinamismo da sociedade portuguesa perante a revolução da Inteligência Artificial. Num contexto de crescente competitividade linguística entre grandes modelos, a afirmação de um LLM dedicado à língua portuguesa representa mais do que um avanço tecnológico: constitui uma estratégia de soberania cultural e científica. A língua deixa de ser apenas património histórico para se tornar infraestrutura crítica de inteligência coletiva, capaz de preservar, fortalecer e projetar o português na nova geografia digital do conhecimento.

Esta ambição exige porém, novas infraestruturas. A implementação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2026, de 8 de janeiro, através da Agenda Nacional de Inteligência Artificial (ANAIA), quando associada ao projeto “Nuvem”, o cabo ótico submarino que liga o porto de Sines a Myrtle Beach, na Carolina do Sul, com pontos de ancoragem nas Bermudas e nos Açores, traduz uma visão orientada ao reforço e resiliência das redes, aumentando a capacidade de tráfego como resposta ao crescimento global dos serviços digitais. Nesta dimensão ainda, os datacenters são, nos dias de hoje, mais do que simples repositórios de informação para se tornarem órgãos vitais do metabolismo da sociedade digital, que alimentam e expandem uma nova ecologia do conhecimento.

Estes sinais são reveladores de uma transformação mais profunda. Durante décadas habitámos uma “sociedade de computar” , onde os computadores eram instrumentos de cálculo, previsão e otimização. Entramos agora numa “sociedade de sentir”, onde emerge uma “Cidade-Máquina” habitada por objetos computacionais que procuram interpretar linguagem, intenção, contexto e emoção. Não se trata de atribuir consciência às máquinas, mas de reconhecer que estas começam a operar sobre domínios antes exclusivamente humanos, inaugurando novas formas de perceção mediadas por arquiteturas algorítmicas.

Neste horizonte surgem objetos na forma de subalgoritmos que recordam o funcionamento do subconsciente humano. Ferramentas Matemáticas como o “Jacobian Lens”, desenvolvido (não intencionalmente!) pela Anthropic, revelam estruturas internas dos grandes modelos de linguagem, permitindo observar geometrias ocultas de raciocínio algorítmico. A matemática industrial aproxima-se, assim, de um universo onde cálculo e interpretação convergem, tornando visíveis novos objetos quânticos de sentir e compreender a realidade.

Também Alan Turing adquire uma renovada atualidade. Mais do que fundador da computação moderna, revelou a possibilidade de coexistirmos com outras formas de inteligência. A sua visão antecipou o aparecimento de novas “espécies” cognitivas que não substituem o ser humano, mas ampliam o seu universo intelectual, exigindo novas formas de cooperação entre inteligência biológica e inteligência artificial.

Neste contexto, torna-se essencial adquirir competências para sentir a “Cidade-Máquina”. O diálogo contínuo através de “prompts”, “loops”, grafos e arquiteturas cognitivas híbridas poderá constituir um verdadeiro exoesqueleto mental, permitindo lidar com quantidades massivas de informação sem perder lucidez, espírito crítico ou autonomia. A evolução tecnológica só será sustentável se preservar os equilíbrios sociais, biológicos e ambientais que sustentam a continuidade da vida humana.

O corolário lógico na forma de grande desafio para o século XXI consiste, por isso, em imaginar e construir objetos capazes de percecionar e sentir o mundo atómico e subatómico através de uma linguagem quântica dos sinais, onde semiótica, linguística, matemática e inteligência artificial convergem para revelar dimensões ocultas da realidade. Simultaneamente, importa desenvolver uma verdadeira “infologia”, entendida como ecologia informacional orientada para o alinhamento humano-algorítmico, preservando a identidade, criatividade e liberdade nas atmosferas topológicas das “Cidades-Máquina” do século XXI.