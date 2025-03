O. Hospital: Derrota em Santarém complica a permanência

Depois de dois empates, o O. Hospital perdeu (2-0 frente ao U. Santarém) ontem pela primeira vez na Fase de Manutenção da Liga 3 2024/2025. Com este resultado, o clube que veste de azul e branco vê fugir mais um rival na luta pela permanência.

O Campo Chã das Padeiras, em Santarém, era palco de mais uma “final” dos comandados de Nuno Pedro que tinham pela frente uma equipa que somava apenas mais três pontos.

As duas formações entravam para o desafio algo desconfiadas e com muito respeito. Eram dois conjuntos com medo de perderem o jogo e não somarem qualquer ponto.

Este facto fez com que os minutos iniciais fossem de pouco interesse. Era um jogo sem balizas, muito disputado a meio–campo. Todos os remates que iam surgindo, eram de longe e muito desenquadrados com as balizas.

Nota para o minuto 22, momento em que os oliveirenses tiveram uma contrariedade. Diogo Grácio lesionado, teve que abandonar o encontro mais cedo. David Brás entrou para o seu lugar.

