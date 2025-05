O. Hospital admite acabar com o futebol sénior por falta de investidor

Clube diz que procura um investidor “sério e digno” para investir na SAD que “evite o fim do futebol sénior”

O “trambolhão” do O. Hospital pode não ficar pelo Campeonato de Portugal.

Após a descida da Liga 3 o clube pode mesmo terminar com o futebol sénior, não só a equipa da SAD, mas também a que militava na 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Coimbra (AFC)..

O O. Hospital, recorde-se, assumiu o controlo da SAD em fevereiro, depois de o investidor brasileiro Edvaldo Lúcio ter abandonado o projeto e procurou um novo investidor.

Na reta final da temporada chegou a ser público o acordo para a transferência de 90% das ações para as mãos de Hidalgo Colletto mas o investidor nunca cumpriu o que estava acordado e o negócio gorou-se.

O clube dirigiu-se ontem aos associados com “a máxima sinceridade e humildade” mas também “mágoa e tristeza”.

