O areal urbano deve ser transformado num centro desportivo e de lazer?

Transformar a antepraia do areal urbano num centro desportivo e de lazer não creio que venha a ser possível, mas num espaço desportivo e de lazer sim. Um centro desportivo exigiria algumas obras de construção civil.



A antepraia distingue-se da praia propriamente dita, sendo um espaço com uma área muito significativa, entre Buarcos e o molhe norte, com uma largura razoável e que se encontra na sua maior parte com vegetação arbórea.



Este espaço está sob alçada da Agência Portuguesa do Ambiente – APA – e subordinado ao Plano de Ordenamento da Orla Costeira, que estabelece as regras e condições para a sua utilização. Por isso nada pode ser ali feito sem a supervisão da tutela.



Desde há anos que têm sido instalados alguns equipamentos de lazer e de desporto, para além de espaços para estacionamento, passadeiras pedonais e cicláveis, restaurantes, bem como apoios de praia.



O espaço da antepraia é grande e largo e merece outras intervenções, que promovam a sua valorização paisagística e sirvam a população. Contudo qualquer intervenção não deverá impedir a duplicação da avenida 25 de Abril e a utilização do piso inferior para estacionamento, como acontece na cidade da Corunha.



A instalação de espaços de lazer, de entretenimento e de desporto é desejável e é exequível face às orientações da APA.



Já foram feitos vários estudos e concursos de concepção de ideias para a sua requalificação e até foi apresentada uma tese de mestrado de João Miguel Oliveira Negrão com ideias interessantes.