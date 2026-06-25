Figueira da Foz

“Ponte dos Arrozais” concluída em novembro e obras no CRIA em breve

25 de junho de 2026 às 11 h30
Santana Lopes e os distinguidos no Dia da Cidade | Foto DB - Jot'Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O presidente da Câmara da Figueira da Foz anunciou ontem que as obras do pavilhão desportivo do Clube Recreativo Instrução Alhadense (CRIA) terão início em breve. E adiantou que a conclusão da nova ponte sobre o Mondego está prevista para novembro.

“Gostaria de salientar o seguinte: há uma obra que já está quase pronta. Até acho que vai cumprir o prazo”, introduziu Santana Lopes, que falava na sessão solene do Dia da Cidade. “Está quase pronta”, disse, apontando o mês de novembro para a conclusão.

O autarca referia-se à nova ponte sobre o Rio Mondego, que ligará as duas margens do concelho através de Alqueidão e Vila Verde, a que chama, “por ora”, “Ponte dos Arrozais”. “Acho que é um nome bonito. Enquanto não surge outro nome mais bonito, fica este”, defendeu.

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