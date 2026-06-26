Limpeza em curso na Serra da Boa Viagem

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Intervenção junta Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e a câmara municipal.

Está a decorrer uma ação de limpeza na Serra da Boa Viagem, ao abrigo de uma parceria entre o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e a Câmara Municipal da Figueira da Foz.

“O ICNF está a intervir, mas nós entendemos que, pelo menos nos acessos principais, a velocidade com que o ICNF está a intervir não é a nossa velocidade e pegámos nos nossos meios disponíveis e fomos intervir na serra, na medida do possível”, adiantou o vereador Manuel Domingues ao DIÁRIO AS BEIRAS.

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