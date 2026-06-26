Figueira da Foz

Limpeza em curso na Serra da Boa Viagem

26 de junho de 2026 às 09 h00
Trabalhos prolongam-se até ao início de julho | Foto DB - Jot'Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Intervenção junta Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e a câmara municipal.

Está a decorrer uma ação de limpeza na Serra da Boa Viagem, ao abrigo de uma parceria entre o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e a Câmara Municipal da Figueira da Foz.

“O ICNF está a intervir, mas nós entendemos que, pelo menos nos acessos principais, a velocidade com que o ICNF está a intervir não é a nossa velocidade e pegámos nos nossos meios disponíveis e fomos intervir na serra, na medida do possível”, adiantou o vereador Manuel Domingues ao DIÁRIO AS BEIRAS.

| Mais informação na edição de hoje no DIÁRIO AS BEIRAS

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