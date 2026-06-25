O areal urbano deve ser transformado num centro desportivo e de lazer?

A praia da Figueira tem acumulado, nas últimas décadas, centenas de m3 de areia. Sugere um deserto urbano no coração da cidade: é um ativo ou um ecossistema intocável?

A legislação ambiental portuguesa gerida pela APA e enquadrada nos Planos de Ordenamento da Orla Costeira impõem estruturas amovíveis.

A atual estratégia municipal de ocupação desportiva e de lazer é economicamente defensável: sendo necessário caminhar tanto até à água, é preciso criar “âncoras” de atração pelo caminho.

O turismo desportivo é um nicho de alto valor acrescentado, atrai eventos culturais e desportivos – dinamizando a economia local – hotelaria e restauração. Os passadiços e o transporte elétrico, democratizaram o acesso à praia para pessoas com mobilidade reduzida. Tudo isto sem violar as regras ambientais.

A antepraia deve ser um espaço de desporto e lazer, conciliando um modelo de negócio e ecológico. A solução presente poderá, a curto prazo, ser complementada com: um corredor amovível, próximo da marginal concessionada a privados para a exploração de desportos em areia (transferindo o custo de montagem/desmontagem para o privado em troca da exploração sazonal); uma zona intermédia para a recriação de dunas primárias com passadiços elevados que cortem o vento e sirvam como reserva de areia a ser transferida para sul, no futuro.

Financeiramente, o valor cobrado às concessões poderá ser alocado à manutenção dos equipamentos e até à criação de um fundo municipal de proteção costeira das praias do sul da Figueira da Foz.