Figueira da Fozopiniao

O areal urbano deve ser transformado num centro desportivo e de lazer?

25 de junho de 2026 às 08 h45
Isabel Maia
Autor
Isabel Maia
Isabel Maia
Autor
Isabel Maia

A praia da Figueira tem acumulado, nas últimas décadas, centenas de m3 de areia. Sugere um deserto urbano no coração da cidade: é um ativo ou um ecossistema intocável?

A legislação ambiental portuguesa gerida pela APA e enquadrada nos Planos de Ordenamento da Orla Costeira impõem estruturas amovíveis.

A atual estratégia municipal de ocupação desportiva e de lazer é economicamente defensável: sendo necessário caminhar tanto até à água, é preciso criar “âncoras” de atração pelo caminho.

O turismo desportivo é um nicho de alto valor acrescentado, atrai eventos culturais e desportivos – dinamizando a economia local – hotelaria e restauração. Os passadiços e o transporte elétrico, democratizaram o acesso à praia para pessoas com mobilidade reduzida. Tudo isto sem violar as regras ambientais.

A antepraia deve ser um espaço de desporto e lazer, conciliando um modelo de negócio e ecológico. A solução presente poderá, a curto prazo, ser complementada com: um corredor amovível, próximo da marginal concessionada a privados para a exploração de desportos em areia (transferindo o custo de montagem/desmontagem para o privado em troca da exploração sazonal); uma zona intermédia para a recriação de dunas primárias com passadiços elevados que cortem o vento e sirvam como reserva de areia a ser transferida para sul, no futuro.

Financeiramente, o valor cobrado às concessões poderá ser alocado à manutenção dos equipamentos e até à criação de um fundo municipal de proteção costeira das praias do sul da Figueira da Foz.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de junho

Estreante Cabo Verde nos 16 avos de final
27 de junho

Portugal: Fuga aos gigantes joga-se esta madrugada em Miami
27 de junho

Portugal pela sexta vez na fase a eliminar, em nove presenças
27 de junho

Coimbra Supernova quer valorizarsetor do espaço na região

Figueira da Foz

Uma questão de honra, defende Santana Lopes

Assembleia da Figueira da Foz defende desmantelamento de unidade de biocombustíveis

Figueira da Foz abre processo de classificação patrimonial da antiga Casa da Criança

opiniao

Quando o calor aperta – Restaurar ecossistemas ou restaurar relações

O grande equívoco «social-democrata»

Os primeiros passos (parte 4)Portugal–Década de 90