António Filipe pede que portugueses “honrem direito de votar”

18 de janeiro de 2026 às 11 h40
O candidato presidencial António Filipe instou hoje os portugueses a que honrem o direito de voto e participem em “grande número” nas eleições para a Presidência da República.

“Naturalmente que os portugueses participem, que honrem o seu direito de voto, o direito de voto que custou muito a conquistar aos portugueses, o exercício do direito de voto em liberdade, em consciência, por convicção e, portanto, espero que os portugueses participem em grande número e honrem este direito”, afirmou António Filipe, depois de votar num centro escolar, em Loures.

E depois, apontou, é “aguardar pelos resultados”.

“Votar em liberdade foi um direito que custou muito a conquistar, foram muitas gerações que lutaram por isso, para que possamos ter o direito de escolha e, portanto, votar com consciência, com convicção, em liberdade”, realçou ainda.

O candidato apoiado pelo PCP e PEV disse ter feito uma “campanha honesta, com seriedade, com convicção, procurando estar próximo das pessoas e dos seus problemas, dizendo aquilo que”, do seu ponto de vista, “é necessário para o país”.

“E estou de consciência tranquila e amanhã [segunda-feira] estarei aqui com a mesma convicção com que estou hoje” frisou.

O candidato presidencial referiu que, depois de ter exercido o seu direito de voto, vai almoçar os seus filhos e, mais tarde, vai acompanhar “a evolução do processo eleitoral e aguardar pelos resultados” para depois se pronunciar.

Agência Lusa

