Novo treinador da Académica, António Barbosa, antecipa jogo deste sábado

“Estamos extremamente focados em criar soluções para tirar a Académica deste ciclo mais negativo”. Estas foram as primeiras palavras de António Barbosa, enquanto treinador da equipa principal de futebol da Académica.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o 1.º Dezembro -que começa às 19H00 deste sábado em Sintra – , o técnico de 42 anos, natural de Braga, abordou os primeiros dias de trabalho em Coimbra e mostrou-se confiante para este novo desafio da sua carreira.

“Fui muito bem recebido pelas pessoas de Coimbra e do clube. Nesta primeira fase quisemos perceber o estado anímico da equipa derivado ao momento que se vive. Os jogadores têm respondido muito bem e por isso estou confiante”, apontou.

Questionado relativamente aos objetivos da equipa na Liga 3, António Barbosa, fez uma promessa. “É muito importante que todos estejam em sintonia, com ambição e determinação. O que podemos prometer é trabalho, dedicação e rigor”.

Numa retrospetiva ao seu perfil enquanto treinador, o agora responsável pelo plantel dos estudantes afirma que gosta de “praticar um futebol de pressão, objetivo e com muitas oportunidades de golo”.

“Sou um treinador que se dedica a estudar o jogo, que procura olhar para o jogador e que tenta perceber aquilo que faz de melhor. Procuro também estabelecer relações humanas”, disse ainda.

O primeiro teste de António Barbosa no comando da Académica, realiza-se já hoje, às 19H00, numa deslocação ao terreno do 1.º Dezembro (Sintra), que está no top-4 da liga. “Um jogo difícil contra uma boa equipa, que está motivada” é a expectativa do técnico. “Vamos encontrar um adversário extremamente motivado pela sequência de jogos, porque é uma equipa que vem de subida de divisão e que se reforçou com jogadores experientes”, sublinhou.

Ainda assim, António Barbosa acredita no valor da sua equipa, apesar dos poucos dias de trabalho.

“Nesta primeira semana ainda não tivemos a possibilidade de fazer grandes alterações táticas. Fizemos alguns ajustes. Muito respeito pelo adversário, mas estamos confiantes que vamos alcançar os nossos objetivos”, concluiu.