A nova presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC), Helena Teodósio, afirmou hoje que pretende trabalhar na expansão do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) nos próximos quatro anos.

Helena Teodósio considerou que nos próximos quatro anos a CIMRC terá de trabalhar no avanço da expansão do SMM, também conhecido como ‘metrobus’ (autocarros articulados em via dedicada) e que deverá iniciar em breve a sua operação comercial, servindo Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo.

“Através de projetos que já tinham sido analisados e que estão em estudo, já temos alguma perspetiva de para onde é que pode ser encaminhado, perante o estudo económico-financeiro que já foi feito em alguns municípios da região”, disse a presidente da Câmara de Cantanhede, que falava aos jornalistas após ter sido eleita no primeiro conselho intermunicipal deste mandato, onde apontou para os transportes e a mobilidade como áreas prioritárias deste mandato que agora se inicia.

