Figueira da Foz

Nova ponte da Figueira da Foz concluída em novembro

10 de abril de 2026 às 09 h00
0 comentário(s)
Santana Lopes, presidente da Câmara da Figueira da Foz | Foto DB - Jot'Alves

Santana Lopes visitou ontem as obras da futura travessia sobre o Rio Mondego.

O prazo das obras da nova ponte sobre o Mondego está a ser cumprido. De acordo com a construtora Teixeira Duarte, a travessia ficará concluída no próximo mês de novembro. A empreitada foi iniciada em junho de 2025.

Santana Lopes visitou ontem a obra, tendo sido recebido por responsáveis das empresas que estão a laborar na construção da nova ponte

Em declarações aos jornalistas, no final da visita, Santana Lopes frisou que as obras “estão dentro do prazo, o que é raro nos tempos de hoje”. E acentuou: “É cada vez mais raro. Temos outras obras que não estão no prazo, mas esta, felizmente, está a cumprir o prazo, e espero que cumpra tudo aquilo que ficou estabelecido”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de abril

Ministro da Administração Interna inaugurou Pampilhosa Business Center
10 de abril

Mário Teixeira no top-10 de treinadores de formação de atletismo
10 de abril

Qualidade de vida, fixação de pessoas, turismo e habitação são as prioridades para o futuro
10 de abril

Dois homens encontrados mortos na Marinha Grande

Figueira da Foz

Nova ponte da Figueira da Foz concluída em novembro

Tudo a postos para desfiles do Carnaval de Buarcos

Jovem com cerca de 20 anos está desaparecido na Figueira da Foz