Nova ponte da Figueira da Foz concluída em novembro

Santana Lopes visitou ontem as obras da futura travessia sobre o Rio Mondego.

O prazo das obras da nova ponte sobre o Mondego está a ser cumprido. De acordo com a construtora Teixeira Duarte, a travessia ficará concluída no próximo mês de novembro. A empreitada foi iniciada em junho de 2025.

Santana Lopes visitou ontem a obra, tendo sido recebido por responsáveis das empresas que estão a laborar na construção da nova ponte

Em declarações aos jornalistas, no final da visita, Santana Lopes frisou que as obras “estão dentro do prazo, o que é raro nos tempos de hoje”. E acentuou: “É cada vez mais raro. Temos outras obras que não estão no prazo, mas esta, felizmente, está a cumprir o prazo, e espero que cumpra tudo aquilo que ficou estabelecido”.

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