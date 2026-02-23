O Nogueirense continua “taco a taco” na luta com o União 1919 pelo 1.º lugar da Divisão Elite da AF Coimbra. Na 17.ª ronda da prova, a turma de Nogueira do Cravo regressou aos resultados positivos em casa, tendo batido, 2-0, o Sourense.

Um autogolo de Artur Silva, 34’, deixou a turma local na frente em tempo de descanso. Ainda na fase inicial da segunda metade, o defesa-central Tiago Dias, 51’, elevou para 2-0 e deu conforto ao Nogueirense, que selou a conquista da 11.ª vitória na competição.