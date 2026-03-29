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Desporto

Nogueirense reforça liderança da Elite AFC

29 de março de 2026 às 19 h30
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União 1919 empatou em casa, a zeros, frente ao Carapinheirense | Foto DB-Ana Catarina Ferreira

A 22.ª jornada da Divisão Elite da AF Coimbra trouxe várias movimentações no topo. O Nogueirense reforçou a liderança ao vencer o Vigor por 3–1, somando agora 50 pontos.

Na perseguição ao líder, o União 1919 escorregou em casa, empatando a zero com o Carapinheirense, e caiu para o 3.º lugar, agora com 43 pontos. O Tourizense aproveitou, venceu por 3–0 em casa do Poiares e subiu ao 2.º lugar, com 44.

Também o Ançã aproveitou para se encostar ao pódio, após golear o Pedrulhense por 5–2 e o Tocha levou a melhor em Soure e subiu ao 5.º lugar.

Na luta pelo top‑6, a Académica/SF venceu por 3–2 o Mocidade FC e mantém-se firme na perseguição aos lugares cimeiros. Já na parte baixa da tabela, Eirense, Penelense, Poiares e Mocidade FC continuam em zona delicada, com a permanência cada vez mais ameaçada.

 

Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

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