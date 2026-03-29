A 22.ª jornada da Divisão Elite da AF Coimbra trouxe várias movimentações no topo. O Nogueirense reforçou a liderança ao vencer o Vigor por 3–1, somando agora 50 pontos.

Na perseguição ao líder, o União 1919 escorregou em casa, empatando a zero com o Carapinheirense, e caiu para o 3.º lugar, agora com 43 pontos. O Tourizense aproveitou, venceu por 3–0 em casa do Poiares e subiu ao 2.º lugar, com 44.

Também o Ançã aproveitou para se encostar ao pódio, após golear o Pedrulhense por 5–2 e o Tocha levou a melhor em Soure e subiu ao 5.º lugar.

Na luta pelo top‑6, a Académica/SF venceu por 3–2 o Mocidade FC e mantém-se firme na perseguição aos lugares cimeiros. Já na parte baixa da tabela, Eirense, Penelense, Poiares e Mocidade FC continuam em zona delicada, com a permanência cada vez mais ameaçada.

Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS