Nestas ruas o 25 de Abril foi de todos

Entre a multidão que enche as ruas de Coimbra com cravos vermelhos, uma mulher franzina carrega uma criança adormecida ao colo. Uns metros adiante, um jovem compenetrado trauteia “Inquietação” de José Mário Branco enquanto, em redor, se ouvem gritos de emoção contra o fascismo. Há estudantes universitários trajados e estudantes por trajar. Há velhos e novos, há vários sotaques, há lágrimas e abraços. E em todos há uma certeza entoada no desfile: “Somos muitos, muitos mil, para continuar Abril”.

No dia que foi também de luto nacional pela morte do Papa Francisco, Coimbra respondeu ao apelo para celebrar nas ruas a revolução.

