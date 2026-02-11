A papeleira Navigator anunciou ontem medidas de apoio a produtores florestais afetados pela depressão Kristin, revelando que vai receber madeira fina que se partiu ou dobrou nos cerca de 60 concelhos afetados pela tempestade.

Em nota enviada à agência Lusa, a empresa portuguesa de produção de pasta e de papel manifestou “total disponibilidade para receber, nos próximos meses, a madeira fina (ou madeira jovem) que se partiu ou dobrou devido aos efeitos da intempérie”.

“A receção desta madeira irá decorrer sem penalização ou desconto até 30% do volume por carga originária dos 60 concelhos afetados. Como é usual, a madeira tem de ser recebida na forma e dimensões de corte adequadas, sendo criadas medidas especiais de inspeção para garantir este requisito”, vincou a Navigator.

