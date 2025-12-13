Naval 1893 e Marialvas defrontam-se amanhã em encontro da 12.ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Ambos os treinadores partem com expectativas para o encontro.

Os figueirenses vêm de uma série imparável de sete jogos sem perder, com cinco vitórias e dois empates.

Carlos Neves garante que a procura dos três pontos “acontece a cada semana desde o início da época e esta não é exceção”, ainda que antecipe “um adversário com o mesmo objetivo”.

Paulo Silva, por sua vez, vai para o sexto jogo à frente do Marialvas – duas vitórias e três derrotas. O técnico admite que as duas últimas derrotas, consecutivas, foram “justas”, mas lembra que a equipa “perdeu alguns jogadores por lesão, outros que saíram para outros clubes e há um processo de readaptação” a decorrer.

