Naval 1893: Subida à liderança na Tocha

A Naval 1893 é a nova líder da Divisão de Elite da AF Coimbra. Na 16.ª jornada, a equipa da Figueira da Foz ganhou, 2-0, em casa do Tocha e aproveitou os empates de Sourense e Académica/SF para consumar a subida o lugar mais alto do pódio.

Nos primeiros 45 minutos, o jogo teve algum equilíbrio, com maior ascendente da equipa forasteira, mas ninguém encontrou o caminho do golo.

O segundo tempo começou, também, com equilíbrio, mas, aos 56’, numa jogada do lado direito, o recém-entrado André centrou para a área, levando a bola a embater no travessão. Sané, oportuno, abriu o ativo.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 10/02/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS