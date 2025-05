Naval 1893: Goleada vale título e subida

A Naval 1893 é a nova campeã distrital da Associação de Futebol de Coimbra (AFC).

Na penúltima ronda da Divisão Elite, o conjunto figueirense goleou o União FC, 4-1, e carimbou a conquista da prova, bem como a subida ao Campeonato de Portugal.

A formação da Figueira da Foz entrou muito forte no desafio, tendo chegado ao intervalo com o encontro praticamente “resolvido”. Léo, à passagem do 5.º minuto, abriu o ativo no Estádio Municipal José Bento Pessoa.

Matheus, 23’, ampliou a vantagem e Gabi elevou para 3-0, aos 33’. Ainda na primeira metade, Léo bisou, 41’, e deixou o resultado em 4-0, em tempo de descanso.

