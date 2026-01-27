diario as beiras
Naturclinic reforça equipa de saúde mental com entrada do psiquiatra

27 de janeiro de 2026 às 09 h30
A clínica Naturclinic, sediada em Coimbra, reforçou a sua equipa com a integração do psiquiatra Rocha Almeida. Objetivo da empresa passa por “reforçar posição de referência na área da saúde mental na região”.

O médico desempenhou funções como diretor e responsável clínico do DICAD da Região Centro — Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências.

Segundo a empresa, “junta-se a uma equipa já consolidada, da qual fazem parte nomes como o psiquiatra Francisco Alte da Veiga, bem como as psicólogas clínicas e sócias-gerentes Carla Violante e Vânia Dias ou as psicoterapeutas Margarida Miranda, Lara Figueiredo, Joana Figueiredo e Natacha Santos”.

Afonso Pereira Bastos

