Natal Serrano na Pampilhosa da Serra recupera magia de uma quadra mais genuína

A recriação do Natal à moda antiga, sem renas nem Pai Natal, regressa ao concelho da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, de 11 a 22 de dezembro, em mais uma edição do Natal Serrano.

“Na Pampilhosa da Serra continuamos teimosamente a querer valorizar as nossas tradições, os nossos recursos e produtos endógenos, comemorando o Natal com as verdadeiras tradições serranas”, sustentou hoje o presidente da Câmara, na apresentação do evento.

Em tom de brincadeira, Jorge Custódio salientou que o município a que preside deverá ser “o único do país que não tem Pai Natal, não porque tenha alguma coisa contra, mas porque as antigas gerações da serra não tinham essa comemoração”.