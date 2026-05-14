Festival Internacional de Papagaios regressa a Quiaios na Figueira da Foz

A 5.ª edição do Festival Internacional de Papagaios vai regressar, no sábado, à praia de Quiaios, na Figueira da Foz, com um “programa diversificado” e representações de seis países, anunciou a Junta de Freguesia de Quiaios.

Em comunicado, aquela junta de freguesia do concelho da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, explicou que o evento, de entrada livre, contará com a representação de “equipas de Portugal, França, Espanha, Irlanda, Colômbia e Croácia” em exibições de voo acrobático sincronizado, papagaios gigantes e uma demonstração noturna de papagaios luminosos.

A autarquia indicou que o evento, “de forte componente familiar”, terá um atelier de construção de papagaios e animação infantil terminando no domingo às 17:00.