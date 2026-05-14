Figueira da Foz

Figueira da Foz prepara requalificação da envolvente ao Mosteiro de Seiça

14 de maio de 2026 às 15 h48
Fotografia: Arquivo
Agência Lusa
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O presidente da Câmara da Figueira da Foz revelou hoje que a autarquia está a trabalhar na requalificação da zona envolvente ao Mosteiro de Seiça, que reabriu em janeiro de 2024 após um complexo processo de restauro.

O mosteiro, que estava praticamente em ruínas, está localizado num vale da freguesia do Paião, no sul do concelho da Figueira da Foz, junto à linha ferroviária do Oeste e ribeira de Seiça, e teve origem na fundação da nacionalidade, embora o edificado atual seja dos séculos XVI e XVII.

“Estamos a trabalhar no Centro de Restauro, na cafetaria, cujo projeto está concluído, que é muito importante para os visitantes, e as aquisições de [imóveis] na zona envolvente”, disse o autarca Pedro Santana Lopes.

 

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Ainda sem estimativas orçamentais para a requalificação da envolvente ao mosteiro, o presidente da autarquia figueirense salientou que, só na aquisição de [três] imóveis, que se destinam ao Centro de Restauro e residência artística, a Câmara da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, vai investir meio milhão de euros.

“Está para ser lançado o concurso da construção da cafetaria [no rés do chão do mosteiro], que gostaria que estivesse concluída até final do ano”, avançou Santana Lopes, referindo que aquele monumento nacional tem tido procura diária de visitantes.

O presidente da Câmara da Figueira da Foz sublinhou ainda que, para o espaço museológico do mosteiro ter muita afluência, é necessário executar a requalificação da zona envolvente.

O Mosteiro de Seiça foi adquirido pelo atual presidente da autarquia, durante a primeira passagem de Pedro Santana Lopes na pela presidência da Câmara da Figueira da Foz (1997-2001).

As obras de requalificação, consignadas em dezembro de 2021, representaram um investimento de 2,7 milhões de euros, comparticipados em 85% pelo programa Portugal 2020.

O executivo de Santana Lopes, eleito em 2021, pelo movimento Figueira a Primeira, deu continuidade ao processo que vinha do anterior mandato do socialista Carlos Monteiro.

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