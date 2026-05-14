The Legendary Tigerman revisita Carlos Paião em espetáculo a estrear no festival Alive

O músico Paulo Furtado (The Legendary Tigerman) estreia em julho, no festival Alive, um espetáculo no qual revisita o repertório de Carlos Paião (1957-1988), levando assim a palco a música que criou para o filme sobre o cantor.

A promotora Everything is New anunciou hoje, numa conferência de imprensa em Algés, no concelho de Oeiras, que volta a receber em julho, nos dias 09, 10 e 11, o NOS Alive, as últimas novidades da 18.ª edição. Uma delas é a “estreia absoluta” do espetáculo “Playback – Paião por Tigerman”, com apresentações em dois dias de festival, no Fado Café.

De acordo com a promotora, o espetáculo leva a palco o universo musical criado por The Legendary Tigerman para o filme “Playback – Um Filme Sobre Carlos Paião”, realizado por Sérgio Graciano, que chega aos cinemas em 05 de agosto.

“Convidado por Sérgio Graciano a assumir a produção musical do filme, The Legendary Tigerman mergulhou no universo criativo de Carlos Paião para construir uma nova abordagem sonora às canções que marcaram gerações. A partir desse desafio, Paulo Furtado criou novos arranjos e sonoridades para os temas do artista, desenvolvendo uma identidade musical contemporânea para o filme”, recorda a Everything is New.

O filme inclui uma música inédita, recuperada a partir de maquetes caseiras deixadas pelo músico, que morreu em 1988, aos 30 anos, num acidente de automóvel.

Ao longo do festival, no palco Fado Café irão atuar também Diana Vilarinho, Geadas, a Orquestra Maré do Amanhã, Ana Sofia Varela, Fado Máfia, Beatriz Felício e Valéria.

O Fado Café é um dos sete palcos do recinto do festival, instalado no Passeio Marítimo de Algés, onde, nos dias 09, 10 e 11 de julho atuarão dezenas de artistas.

Na 18.ª edição “o rock assume um papel de destaque nos vários palcos do festival, sem nunca deixar de lado a diversidade musical que caracteriza o NOS Alive”.

Com dois dos dias já esgotados – 10 e 11 de julho – este ano, o cartaz inclui bandas e artistas como Foo Fighters, Nick Cave & The Bad Seeds, Skunk Anansie, Twenty One Pilots, Florence + The Machine, Buraka Som Sistema, Lorde e Teddy Swims, no palco principal.

Matt Berninger (dos The National), Dogstar (banda do ator Keanu Reeves), Don West, Xinobi, Alabama Shakes, Zara Larsson, The War on Drugs, Fiona Kraft, Pixies, Noiserv, Deize Tigrona e Fidju Kitxora estão entre os nomes anteriormente anunciados para os outros palcos.

Hoje ficou a conhecer-se o alinhamento do palco Coreto, “que aponta, tal como nas edições anteriores, para a música contemporânea portuguesa”. Ao longo dos três dias passam por este palco Deixa Rolá, Neon Soho, Duques do Precariado, Hetta, DJ Rita Maia, Picas, Inês Sousa, Constança Quintero, Mutu, DJ Ellis Ferrére, Esteves Sem Metafísica, Suzana Frances, Razy, Redoma e DJ Sheri Vari.

O alinhamento do Palco Comédia, também hoje anunciado, inclui “um elenco de luxo, com grandes humoristas e novos talentos”, do qual fazem parte, entre outros, Curto e Grosso (Eduardo Madeira e Jel), Beatriz Gosta, Vasco Pereira Coutinho, Gilmário Vemba e Francisco Menezes.

Entre as novidades hoje apresentadas está novo um espaço, da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, onde o público poderá “resolver serviços públicos de forma rápida e prática”, como ativar a Chave Móvel Digital e renovar o Cartão de Cidadão ou a Carta de Condução.

Com os passes de três dias, os passes de dois dias e os bilhetes diários para 10 e 11 de julho esgotados, restam apenas bilhetes diários para 09 de julho, que custa 84 euros.