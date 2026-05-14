Afonso Eulálio mantém liderança após sexta etapa da Volta a Itália
O ciclista italiano Davide Ballerini (XDS Astana) escapou hoje a uma queda nos derradeiros metros para conquistar a sexta etapa da Volta a Itália, que continua a ser liderada pelo português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious).
Aos 31 anos, Ballerini estreou-se a vencer em grandes Voltas, ao livrar-se de uma queda no quilómetro final dos 142 entre Paestum e Nápoles, impondo-se com o tempo de 3:19.30 horas, à frente do belga Jasper Stuyven e do francês Paul Magnier, ambos da Soudal Quick-Step.
Afonso Eulálio manteve a ‘maglia rosa’ e enfrenta na sexta-feira o seu primeiro grande teste, com o figueirense de 24 anos a iniciar os 244 quilómetros entre Formia e o alto do Blockhaus, de primeira categoria, com 2.51 minutos de vantagem sobre o espanhol Igor Arrieta (UAE Emirates) e 3.34 sobre o italiano Christian Scaroni (XDS Astana), que fecha o pódio.
Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS