“Bactéria multiresistente” obriga ULS de Coimbra a reforçar segurança

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Unidade Local de Saúde de Coimbra comunicou há minutos o reforço da prevenção e controlo de infeção, após identificação nos seus equipamentos da Enterobacterales Produtores de Carbapenemases (EPC), uma bactéria multirresistente associada aos cuidados de saúde e cuja circulação tem vindo a aumentar em vários países europeus.

No comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, a ULS liderada por Francisco Maio Matos, esclareceu que adotou o “o reforço da higiene ambiental, sob supervisão do Serviço de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências aos Antimicrobianos, acompanhado de um procedimento padronizado de higiene ambiental adicional aplicado às áreas clínicas” e a criação de uma “enfermaria de contingência dedicada, para uma abordagem mais eficaz e segura”.

No mesmo comunicado, a ULS salienta que “não existe evidência de risco para a comunidade em geral”.

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