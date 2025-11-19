As tradições do Natal Serrano estão de volta ao concelho da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, entre 11 e 21 de dezembro, num evento em que o Pai Natal não tem lugar.

“Vamos continuar a marcar a diferença numa quadra em que somos os únicos a comemorar as verdadeiras tradições do Natal e em que a nossa inovação é não ter inovação”, salientou hoje o presidente da Câmara Municipal.

Em declarações à agência Lusa, Jorge Custódio frisou que a edição deste ano mantém o registo de celebrar as “genuínas tradições do Natal à moda antiga”, com os sabores locais e as brincadeiras das crianças de antigamente.

À semelhança de 2024, o Natal Serrano da Pampilhosa da Serra arranca com um espetáculo multimédia a “retratar o Natal de outros tempos”, que será exibido cinco vezes ao longo do evento e que desafia os visitantes a compararem o Natal vivido na serra e nos outros cantos do mundo.

A edição deste ano conta com um carrossel à moda antiga e mantém a pista de gelo ecológica, que foi novidade em 2024, além da Eira da Brincadeira, em que os jogos digitais e telemóveis são substituídos por jogos didáticos e brinquedos tradicionais, num apelo à criatividade dos mais novos.

Num cenário natalício, vão conviver artesãos, tasquinhas, concertos, mercadinho e produtos endógenos e gastronómicos, como é o caso da filhó espichada, que vai ser confecionada ao vivo em oito espaços dinamizados por cada uma das juntas de Freguesia do concelho.

Como nos anos anteriores, a receita obtida nesta iguaria da doçaria serrana reverte, na totalidade, para a Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra e para a Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere.

Além dos grupos locais de música popular e animação, que serão uma constante ao longo do evento, o Natal Serrano apresenta ainda um cartaz musical no qual se destaca a atuação da banda Os Vizinhos, no dia 20 de dezembro.

Na edição de 2024, o Natal Serrano contabilizou 14 mil visitantes, número que o presidente da Câmara da Pampilhosa da Serra pretende ultrapassar este ano.