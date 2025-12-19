Proporcionar o encontro de gerações, envolvendo as famílias e a comunidade na celebração do Natal. É com este desígnio que o Município da Lousã promove a primeira edição da iniciativa “A Lousã tem Natal”.

Entre 20 e 28 de dezembro, o Parque Municipal de Exposições Mário Soares, no “coração” da vila lousanense, é o ponto central das atividades, num evento que, garante a Câmara da Lousã, pretende “celebrar a época festiva” e criar “momentos de diversão em família”.

Durante estes dias, com exceção do dia 25 de dezembro (espaço encerrado), “as famílias e as crianças, vão poder desfrutar de muita animação, nomeadamente através de uma pista de gelo, da Casa do Pai Natal, artesanato, petiscos e muita animação”, sublinha o município.

