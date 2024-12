Nacionais de Estrada e Corrida dos Reis em janeiro na Figueira da Foz

Esperados mais de 1500 participantes em provas de atletismo que vão decorrer em Buarcos e na Figueira da Foz

Figueira da Foz e Buarcos recebem, a 4 de janeiro, uma caminhada e duas provas de atletismo: a Corrida dos Reis e os 32.º Campeonatos Nacionais de Estrada, ambos noturnos, com 10 quilómetros de percurso e (quase) em simultâneo.

A Corrida dos Reis, promovida pela Junta de Buarcos e São Julião, deverá juntar mais de meio milhar de participantes. Por seu lado, a organização da prova dos Campeonatos Nacionais de Atletismo, a cargo da Federação Portuguesa de Atletismo e da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra, espera ultrapassar um milhar de participantes, incluindo os melhores portugueses.

As provas coincidem no percurso, a maior parte nas marginais da Figueira da Foz e de Buarcos, com partida, pelas 18H00, e chegada na rotunda do Pescador, em Buarcos.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 12/12/2024