diario as beiras
Figueira da Foz

Nacionais de Estrada de novo na Figueira

10 de janeiro de 2026 às 12 h07
0 comentário(s)

Os Campeonatos Nacionais de Estrada, com um percurso de 10 km, realizam-se na Figueira da Foz pelo segundo ano consecutivo, no dia 17 deste mês.
Este não deverá ser o último ano que a Figueira da Foz recebe o evento, avaliando pela vontade manifestada ontem, na apresentação da prova, pelo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo e pelo vereador do Desporto da autarquia figueirense, Domingos Castro e Manuel Domingues, respetivamente.
Domingos Castro sustentou que “a Figueira da Foz começa a ser uma das cidades capitais do atletismo”, e exortou Manuel Domingues a assinar “um contrato para dois ou três anos”, em vez de ser anual.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot.Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de janeiro

Voto antecipado em Coimbra é na Escola Avelar Brotero
10 de janeiro

Edifício de Jardim de infância de Vila Pouca do Campo vandalizado
10 de janeiro

Opinião: O perigoso desaparecimento do “assunto menor”
10 de janeiro

Opinião: A luta pelos recursos e o medo da mudança

Figueira da Foz

Figueira da Foz
10 de janeiro às 12h07

Nacionais de Estrada de novo na Figueira

0 comentário(s)
Figueira da Foz
10 de janeiro às 12h00

Cooperativa solidária com pescadores da foz do Rio Mondego

0 comentário(s)
Figueira da FozNacional
09 de janeiro às 20h41

Seguro afirma na Figueira da Foz que vê coerência na recolha de apoios tanto à direita como à esquerda

0 comentário(s)