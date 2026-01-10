Os Campeonatos Nacionais de Estrada, com um percurso de 10 km, realizam-se na Figueira da Foz pelo segundo ano consecutivo, no dia 17 deste mês.

Este não deverá ser o último ano que a Figueira da Foz recebe o evento, avaliando pela vontade manifestada ontem, na apresentação da prova, pelo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo e pelo vereador do Desporto da autarquia figueirense, Domingos Castro e Manuel Domingues, respetivamente.

Domingos Castro sustentou que “a Figueira da Foz começa a ser uma das cidades capitais do atletismo”, e exortou Manuel Domingues a assinar “um contrato para dois ou três anos”, em vez de ser anual.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS