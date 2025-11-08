Barcouço, Casal Comba, Pampilhosa e Ventosa do Bairro. Estas são quatro das oito juntas de freguesia que compõem o concelho da Mealhada (após a última desagregação, passou de seis para oito).

Concluído o sufrágio autárquico do último dia 12 de outubro, as quatro vão ter executivos de freguesia liderados por rostos femininos, algo que cria no município bairradino uma condição de “igualdade”, no número de executivos locais liderados por homens e mulheres.

Andreia Morgado (Junta de Freguesia (JF) Pampilhosa), Carmina Parreira (JF Ventosa do Bairro), Marina Gregório (JF Casal Comba) e Natividade Lourenço (JF Barcouço) assumem a responsabilidade de liderar, num território que, logo em 1976 (primeira eleições autárquicas), escolheu uma mulher- Maria Odete Isabel, como presidente (apenas cinco municípios tiveram mulheres eleitas como presidente nesse sufrágio – Coimbra e Mealhada foram dois deles).

O DIÁRIO AS BEIRAS conversou com as quatro recém empossadas presidentes. Todas lideram pela primeira vez, três delas marcam a estreia de mulheres na presidência da respetiva freguesia. “Achei que tinha algo para dar à minha vila”, conta Andreia Morgado, eleita pelo PS. A “visão diferente” da anterior autarca, Rosalina Nogueira, pode ter feito a diferença nas urnas de voto.

“Aqui já estamos habituados. É a única freguesia do concelho que já tinha tido uma mulher como presidente”, relembrou.

Ao “lado”, a vizinha Casal Comba optou por Marina Gregório, que já tinha integrado o anterior executivo, liderado por Nuno Veiga. “Não conhecia muito bem a política local. Aceitei o desafio e, confesso, foi algo que me conquistou”, contou. O anterior presidente abraçou o desafio na câmara municipal e Marina foi a votos na freguesia. Eleita pelo Movimento Independente Mais e Melhor (MIMM), tal como Carmina Parreira e Natividade Lourenço, Marina será a primeira mulher a a presidir em Casal Comba. “Fui eleita pela minha competência e não por ser mulher”, sublinhou, tendo reiterado “que as mulheres sabem que são necessárias na política”.

Estreias também em Ventosa do Bairro e Barcouço

Na freguesia de Barcouço, que faz fronteira com Casal Comba, Natividade Lourenço assume a presidência para o mandato 2025-2029.Depois de ter estado na Assembleia de Freguesia, o “amor às nossas gentes” e a “vontade genuína de construir uma freguesia mais forte, unida e próspera” esteve na base da candidatura vencedora pelo MIMM. “Ser a primeira mulher a liderar Barcouço é uma honra e uma responsabilidade que abraço com o coração”, assegurou.

Em Ventosa do Bairro, freguesia que estava agregada na extinta União de Freguesias da Mealhada, Antes e Ventosa do Bairro, a população optou por Carmina Parreira (MIMM). “Ser mulher e ter recebido a confiança da população das nossas quatro aldeias é algo maravilhoso”, garantiu.

