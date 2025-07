Municípios vão entregar ao Governo dezenas de propostas para reforma do Estado

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) vai entregar ao Governo dezenas de contributos para o processo de reforma do Estado, que devem estar concluídos no dia 22, disse hoje a presidente da organização, Luísa Salgueiro.

“Estamos a ultimar um documento com as propostas base da associação relativamente a esse tema [reforma do Estado]. São muitos contributos, de simplificação administrativa, de todas as áreas com as quais a associação está a trabalhar”, informou.

À saída de uma reunião do conselho diretivo, a presidente da ANMP explicou à agência Lusa que se trata de um documento muito extenso, com dezenas de propostas, de várias áreas.

“A associação entende que tem vários contributos que pode dar ao Governo, do trabalho que já vem realizando ao longo dos anos. Portanto, estamos a prepará-los para remeter ao Governo, no sentido de aproximar as posições que a associação tem assumido ao longo destes anos, com esta intenção que o Governo tem da reforma do Estado e que tem impacto nos municípios”, sustentou.

Segundo a também presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, o documento com as propostas deverá ser enviado ao Governo depois da próxima reunião do conselho diretivo da ANMP, que está agendada para dia 22.

“Provavelmente só validaremos a versão final na próxima reunião. Agora, durante este período, os vários colegas vão dar contributos e depois validaremos na próxima reunião do conselho diretivo [da ANMP]”, referiu.

Já em meados de junho, a presidente da ANMP tinha deixado a garantia de que os municípios estão empenhados em colaborar no processo de reforma do Estado.

“A ANMP irá trabalhar para apoiar o Governo nesse grande objetivo de reformar o Estado”, assegurou.