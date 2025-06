Municípios afirmam-se empenhados em colaborar no processo de reforma do Estado

A presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) garantiu hoje que os municípios estão empenhados em colaborar no processo de reforma do Estado, prometendo fazer chegar ao Governo, até ao final do mês, um documento com contributos.

“A Associação Nacional de Municípios está empenhada em colaborar no processo anunciado de reforma do Estado. Nós temos grandes contributos a dar: somos muito conhecedores das dificuldades que se enfrentam diariamente com a carga burocrática que os municípios enfrentam”, apontou Luísa Salgueiro.

Em declarações à agência Lusa, no final de uma reunião do conselho diretivo, que decorreu durante a manhã em Cantanhede, no distrito de Coimbra, a autarca prometeu que a ANMP irá “trabalhar para apoiar o Governo nesse grande objetivo de reformar o Estado”.

“Vamos preparar documentos para enviar ao Governo”, acrescentou.

De acordo com a presidente da ANMP, nos próximos dias será preparado um documento que a Associação fará chegar ao Governo.

“Dentro de um mês já teremos informação preparada para enviar ao Governo, compilando tudo o que já foi feito e também atualizando face a uma avaliação mais atual que faremos”, concluiu.