O presidente da Câmara Municipal de Soure assegurou hoje que estão reunidas as condições para a realização, no concelho, da segunda volta das eleições presidenciais, no próximo domingo.

“Todos os locais onde funcionam assembleias de votos estão funcionais, claro, com lonas, com pequenas reparações, mas está tudo em condições para que haja eleições”, disse Rui Fernandes à agência Lusa.

O autarca notou que, ao longo da semana, foi fazendo editais “com alterações às mesas, conforme as indisponibilidades das pessoas”.

