Região CentroSoure

Município de Soure garante condições para realização de eleições presidenciais

06 de fevereiro de 2026 às 17 h29
DR

O presidente da Câmara Municipal de Soure assegurou hoje que estão reunidas as condições para a realização, no concelho, da segunda volta das eleições presidenciais, no próximo domingo.

“Todos os locais onde funcionam assembleias de votos estão funcionais, claro, com lonas, com pequenas reparações, mas está tudo em condições para que haja eleições”, disse Rui Fernandes à agência Lusa.

O autarca notou que, ao longo da semana, foi fazendo editais “com alterações às mesas, conforme as indisponibilidades das pessoas”.

Autoria de:

Agência Lusa

