Multisport: Mais de mil atletas vão “descobrir” tesouros da região

Mais de 1.500 atletas vão estar em ação, durante os dias 14 e 15 de junho, no Multisport Weekend Coimbra 2025.

O evento, organizado pela Multisport de Coimbra em parceria com os municípios de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, e também a Metro Mondego, será ser realizado num novo formato – no canal do metro.

Na apresentação do evento Ricardo Lacerda, da organização, afirmouque “este ano a aposta foi num conceito novo, com grande escala, e num espaço, o canal do metro, que será usado simbolicamente como palco de desporto e lazer”.

Este ano, segundo o responsável, “as três provas de atletismo vão contar com a participação de mil atletas, mais 25% do que na última edição”.

Já as competições de ciclismo, contam com 250 inscritos, mas a expetativa da organização é que chegue aos 300 participantes.

