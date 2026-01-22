diario as beiras
Soure

Multinacional investe 40 milhões de euros e cria 300 novos postos de trabalho em Soure

22 de janeiro de 2026 às 14 h40
DB

A multinacional Exlabesa anunciou hoje um investimento de 40 milhões de euros (ME) em Soure, no distrito de Coimbra, num plano que, até 2030, prevê aumentar as atuais instalações da empresa e criar 300 postos de trabalho.

“Hoje anunciamos o nosso projeto de expansão Exlabesa Coimbra 2030. Dotámo-lo em 40 milhões de euros. Pretendemos aumentar a nossa capacidade produtiva de 16 mil para 45 mil [toneladas anuais]”, anunciou hoje Ramón Vázquez, gerente da empresa, no final de uma visita às instalações fabris em Soure.

O plano da empresa, com sede em Valga, Pontevedra, Espanha, e que se dedica à extrusão do alumínio (um processo de transformação a quente daquele material, que depois é moldado em componentes diversos), prevê a expansão das atuais instalações, inauguradas em 2024, de 10 mil m2 para 30 mil m2.

Autoria de:

Agência Lusa

